Суббота, 21 января, 2023
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Военный эксперт Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино

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ВСУ постоянно обстреливают Шебекино, поскольку город вклинивается в территорию Украины и подвергается ударам с двух сторон, пояснил в интервью «Украине.ру» военный обозреватель Геннадий Алехин.

«Почему именно Шебекинский городской округ подвергается обстрелам? Потому что он находится как бы в подкове», – уточнил эксперт.

Эксперт предположил, что обстрелы закончатся лишь после того, как Вооруженные силы России отодвинут противника.

По Шебекино, по словам Алехина, ведут огонь из ствольной артиллерии и кочующих минометов. Страдает из-за этого гражданские объекты и критическая инфраструктура.

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