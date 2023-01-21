Военный эксперт Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино

ВСУ постоянно обстреливают Шебекино, поскольку город вклинивается в территорию Украины и подвергается ударам с двух сторон, пояснил в интервью «Украине.ру» военный обозреватель Геннадий Алехин.

«Почему именно Шебекинский городской округ подвергается обстрелам? Потому что он находится как бы в подкове», – уточнил эксперт.

Эксперт предположил, что обстрелы закончатся лишь после того, как Вооруженные силы России отодвинут противника.

По Шебекино, по словам Алехина, ведут огонь из ствольной артиллерии и кочующих минометов. Страдает из-за этого гражданские объекты и критическая инфраструктура.