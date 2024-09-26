Военкоры: ВКС нанесли удар «Кинжалами» по двум F-16, опоздавшим на взлет

Военно-космические силы нанесли удар по двум западным самолетам F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщил телеграм-канал «Военное дело».

«На аэродроме Староконстантинов при попытке взлета с опозданием поражены два истребителя F-16, переданные Нидерландами», – говорится в публикации.

По данным военкоров, удар нанесли четыре МиГ-31К из воздушной засады с применением гиперзвукового комплекса «Кинжал».

На авиабазе также находились Су-24, добавили авторы публикации.

Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские военные нанесли четыре удара по анкерным укрытиям на аэродроме в Староконстантинове. Предположительно, там были F-16.