Военкор Коц рассказал о мобилизованном десантнике, служившем в Рязани

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц провёл День защитника Отечества с военными в зоне спецоперации. Среди них оказался Олег – мобилизованный десантник, служивший в Рязани.

Олег рассказал, что проходил срочную службу 137-м полку в Рязани механиком-водителем. Сам боец из Омска.

– После армии, конечно, отмечал 23 февраля, не особо задумываясь о сути. А сейчас понимаю, что в буквальном смысле защищаю свою Родину, – поделился Олег.

Военкор рассказал о боевых задачах, которые стоят перед мобилизованным. Так 23 февраля Олег со своим экипажем в колонне из трёх боевых машин находился в районе Торского выступа, где российские десантники теснят противника в сторону Северска и Белогоровки.