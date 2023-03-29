Среда, 29 марта, 2023
Татьяна Проводина

Вода в Оке в черте Рязани за сутки поднялась на 20 сантиметров

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Фото из Телеграм канала ГУ МЧС по Рязанской области

Уровень воды в реке Оке в черте Рязани за сутки повысился на 20 сантиметров до 480 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. Такие данные приводит ГУ МЧС по Рязанской области по состоянию на полдень 29 марта.

В регионе остаются подтопленными 17 низководных мостов, 5 участков дороги и 28 приусадебных участков в рязанском посёлке Борки. Водой отрезаны 13 населённых пунктов. В Рязанской области организовали 8 лодочных переправ.

В Главном управлении МЧС по региону проводят ежедневный мониторинг оперативными группами, используются беспилотники.

Данные с датчиков на гидротехнических сооружениях поступают в ЦУКС чрезвычайного ведомства в режиме онлайн.

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