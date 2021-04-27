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Среда, 28 апреля, 2021
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Во время конфликта на дороге в Рязани водитель разбил стекло в машине беременной женщины

7info
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Женщина, в машине которой во время дорожного конфликта разбил стекло мужчина, беременна.

Напомним, видео с моментом инцидента на улице Новой Рязани появилось в социальной сети ВКонтакте. На записи видно, как мужчина разбивает кулаком стекло с водительской стороны.

Рязанка рассказала, что объезжала яму, в этот момент мужчина её обгонял. Ему не понравилось поведение дамы, он начал её подрезать. После этого машины остановились, мужчина кулаком разбил стекло.

Заявление в полицию написано, личность участника инцидента установлена. Женщина не пострадала.

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