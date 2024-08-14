Среда, 14 августа, 2024

Во Владимире сделают дорогу между улицами Диктора Левитана и Фатьянова

Автор: 7info

Опубликовано

https://ru.freepik.com/free-photo/road-construction_11135139.htm#fromView=search&page=1&position=0&uuid=4a0251be-84a3-47e7-b923-9f969ef7567b

Во Владимире разработан проект новой дороги, которая соединит улицы Диктора Левитана и Фатьянова, сообщают местные СМИ.

По сообщению городской администрации, проект вынесен на общественное обсуждение, и всех заинтересованных приглашают обратиться в управление архитектуры или администрацию Ленинского района до 28 августа.

Протяженность новой дороги составит немногим более 360 метров, что значительно облегчит жизнь водителям, часто попадающим в пробки на перегруженном проспекте Ленина.

Проектируемая дорога будет иметь две полосы и соединит конечные остановки общественного транспорта на улицах Левитана и Фатьянова.

Кроме того, администрация планирует решить вопрос изъятия части земельных участков, необходимых для строительства дороги, что затронет территорию СНТ «Отдых».

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