Внучка известного советского журналиста выступила с громким заявлением

История о захвате московской квартиры, принадлежащей наследникам известного советского журналиста, получила неожиданное продолжение, пишет «Комсомольская правда».

Краткая хроника событий:

— В осенью 2020 года в районе Выхино-Жулебино произошел пожар, в котором оказались заперты две женщины — Александра Шишкина и ее пожилая мать Светлана. Бывший сотрудник МЧС Валерий Салабутин, сосед семьи, спас их, вынеся из горящей квартиры на руках.

— Спасенные женщины оказались дочерью и внучкой советского журналиста Геннадия Шишкина, который долгое время работал в США, в том числе брал интервью у президента Рональда Рейгана, и занимал должность заместителя гендиректора ТАСС.

— После пожара Шишкины провели несколько дней в больнице, но возвращаться им было некуда — квартира полностью выгорела. Салабутин объявил сбор средств для помощи погорельцам, снял им жилье в том же районе и помогал с очисткой сгоревшего дома для подготовки к ремонту.

— Со временем женщин попросили съехать со съемной квартиры. Салабутин предложил им переехать в Подмосковье, где они могли жить в домике на участке его подруги Татьяны Н. Однако вскоре он разорвал отношения с Н. и исчез, оставив Шишкиных на попечении новой хозяйки.

Драматические события:

Александра Шишкина заявляет, что год назад, в сентябре 2023 года, ей удалось сбежать из дома Н. По ее словам, ее держали в рабстве, заставляя работать на участке с грядками и животными, несмотря на тяжелую травму позвоночника. Женщину кормили просроченными продуктами, отобрали паспорт, а ее мать скончалась летом прошлого года. Н. кремировали ее без согласия семьи, и урну с прахом удалось вернуть только благодаря правозащитникам.

Куда исчезла квартира:

Пока Шишкины находились в Подмосковье, одна из их квартир, расположенная на проспекте Мира, была продана. Александра утверждает, что Н. убедила ее мать продать жилье якобы для ремонта квартиры в Выхино и оплаты их проживания. Квартира была продана за 15 млн рублей, но деньги до сих пор не найдены. Александре обещали 3 млн рублей, но она так и не получила их.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Татьяна провела несколько дней в изоляторе временного содержания, но была освобождена. Н. утверждает, что история с рабством была выдумана новым мужчиной Александры, а аферы с квартирами ей не нужны, так как ее семья владеет большим количеством недвижимости.