Понедельник, 15 января, 2024
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Власти прокомментировали информацию о создании мусорного полигона под Рязанью

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Изображение от frimufilms на Freepik
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Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области опровергло информацию о создании в Рязанском районе мусорного полигона.

В ведомстве сообщили, что участок возле деревни Агарково площадью 60 гектаров рассматривается как возможное место для строительства мусороперерабатывающего комплекса.

Создание таких комплексов нацелено на снижение нагрузки на экологию и за счет грамотной переработки позволит кардинально сократить количество захораневаемых отходов в регионе.

При этом подписанных соглашений на строительство на данном участке нет.

Будущее отрасли не за свалками и полигонами, а за заводами по сортировке и переработке мусора,

— подытожили в министерстве.

Напомним, 13 января в СМИ появилась информация, что в Семеновском сельском поселении Рязанского района планируют построить полигон для складирования и захоронения отходов. Местные жители обсудили проблему и создали петицию с просьбой к местным и федеральным властям остановить создание свалки.

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