Власти прокомментировали информацию о создании мусорного полигона под Рязанью

Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области опровергло информацию о создании в Рязанском районе мусорного полигона.
В ведомстве сообщили, что участок возле деревни Агарково площадью 60 гектаров рассматривается как возможное место для строительства мусороперерабатывающего комплекса.
При этом подписанных соглашений на строительство на данном участке нет.
Напомним, 13 января в СМИ появилась информация, что в Семеновском сельском поселении Рязанского района планируют построить полигон для складирования и захоронения отходов. Местные жители обсудили проблему и создали петицию с просьбой к местным и федеральным властям остановить создание свалки.