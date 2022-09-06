Вячеслав Плахотнюк: ООН против радионенависти

Прямо сейчас, в августе-сентябре 2002 года, в Гааге (Нидеранды) в решающую стадию вступает разбирательство в отношении босса «Свободного радио «Тысячи холмов» (RTLM) Фелисьена Кабуги, причастного к призывам к убийствам, которые признаны геноцидом народа тутси и преступлением против человечности в Руанде в 1994 году.

Радио RTLM, как наиболее в то время доступное бедному населению Руанды СМИ, было подстрекателем и рупором организаторов геноцида, от которого пострадало по разным оценкам от 800 тысяч до 1200 тысяч человек. Преступления не имеют срока давности и расследуются трибуналом ООН даже через 30 лет после событий.

Арестованный французской полицией и переданный в руки «Международного остаточного механизма ООН (MICT) для уголовных трибуналов» 89-летний Фельсьен Кубуга не признаёт вину и попытается доказать, что одно дело говорить или даже призывать по радио к убийствам и к насилию, а другое – фактически убивать и насиловать. Судебный процесс транслируется на сайте MICT.

Устав Международного трибунала по Руанде (ICTR) деятельность которого продолжает MICT, утверждён Советом Безопасности ООН. Он определяет понятие геноцида и смежных с ним преследуемых преступлений.

Под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой группы; b) причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; с) умышленное создание для группы таких условий жизни, которые рассчитаны на её полное или частичное физическое уничтожение; d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; е) насильственная передача детей из такой группы в другую.

Трибунал ООН привлекает к ответственности как за геноцид, так и за заговор с целью совершения геноцида; за прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида; за покушение на совершение геноцида; за соучастие в геноциде. MICT продолжает деятельность также Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), его прецеденты важны, для оценки событий и в других «горячих точках».

Как адвокат и как эксперт по уголовному праву, я считаю, что каждое преступление против человечности, тем более такое как геноцид, должно быть тщательно расследовано и рассмотрено независимым беспристрастным судом в состязательном процессе на основе принципов презумпции невиновности, гласности и равноправия сторон, с тем чтобы у последующих поколений не возникло сомнений в подлинности правосудия.

Примером таких процессов является работа Международного военного трибунала в Нюрнберге и Международного военного трибунала для Дальнего Востока в Токио.