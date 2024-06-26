Среда, 26 июня, 2024

Виктория Ратникова из Рязани получила 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/minobrrzn

Выпускница  школы №14 г. Рязани Виктория Ратникова получила 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку. Информацию об этом опубликовало министерство образования Рязанской области на своей странице во «ВКонтакте».

Виктория мечтает поступить в Санкт-Петербургский государственный университет. И для этого у нее неплохие шансы: у выпускницы 94 балла по русскому языку и 83 балла по обществознанию.

Отмечается, что девушка активно участвовала в олимпиадах федерального масштаба и была призёром муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

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