В новом сериале ТНТ-PREMIER показали апокалипсис во Владивостоке

Сервис ТНТ-PREMIER выпустил трейлер, а также пилотную серию фильма «Горизонт», рассказывающего об апокалипсисе. Если пилот наберёт нужное число голосов, будет снят полноценный сериал.



В фильме будет рассказано о вирусе, уничтожившем практически всё население Земли, сообщает Афиша Приморья. Спастись удалось немногим, они вместе с военными укрылись в бункере. Учёные пытаются создать вакцину от вируса. Через некоторое время группа добровольцев собирается выйти на поверхность…



Сообщается также, что в трейлере показан центр Владивостока, охваченный огнём.

