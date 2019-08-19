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В новом сериале ТНТ-PREMIER показали апокалипсис во Владивостоке

Сервис ТНТ-PREMIER выпустил трейлер, а также пилотную серию фильма «Горизонт», рассказывающего об апокалипсисе. Если пилот наберёт нужное число голосов, будет снят полноценный сериал. 

В фильме будет рассказано о вирусе, уничтожившем практически всё население Земли, сообщает Афиша Приморья. Спастись удалось немногим, они вместе с военными укрылись в бункере. Учёные пытаются создать вакцину от вируса. Через некоторое время группа добровольцев собирается выйти на поверхность… 

Сообщается также, что в трейлере показан центр Владивостока, охваченный огнём.

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