Трусова прыгнула тройной аксель

Уроженка Рязани, фигуристка Александра Трусова исполнила на тренировке тройной аксель. Видео с занятия выложила в инстаграм наставница спортсменки Этери Тутберидзе.



Трусова. выигравшая в этом сезоне два этапа Гран-при и установившая несколько мировых рекордов, продолжает усложнять свою программу. После этапа Гран-при фигуристка заявила, что тройной аксель для неё пока очень сложный прыжок. Теперь же она исполнила и его.



Специалисты отмечают, что уровень программы Трусовой и так практически недосягаем для соперниц, а если она будет успешно прыгать ещё и тройной аксель, то станет безоговорочной рекордсменкой.

