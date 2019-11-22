МВД России опубликовало оперативное видео задержания подозреваемых в убийстве бизнесмена Алексея Громова.



Напомним, Алексей Громов занимался пассажирскими перевозками в Рязани. Он был застрелен в Спасском районе 26 сентября этого года.



– Двое неизвестных стояли у машины с открытым капотом и просили помощи у проезжающих мимо водителей, – сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области. – Как только предприниматель остановил свой автомобиль, один из злоумышленников несколько раз выстрелил в него из пистолета.



В пятницу, 22 ноября, появилась информация о задержании подозреваемых в убийстве. Сообщается, что задержаны двое исполнителей, двое посредников, а также заказчик.

