О дикой истории, произошедшей в Дагестане, рассказали журналисты НТВ. Муж заставил 19-летнюю Амину сделать аборт, так как был недоволен, что она ждёт девочку.



Сообщается, что супруг сначала был очень рад, что у него родится ребёнок, но когда жена сделала на 12-й неделе скрининг, и врачи предположили, что родится девочка, он сильно огорчился. Своего недовольства мужчина не скрывал, но к активным действиям он приступил, увидев в светской фото новорожденного сына Тимати.



– Амина не понимает, почему для мужа это сработало словно спусковой крючок, – отмечают журналисты НТВ.



Сообщается, что мужчина отвёл жену в клинику и заплатил за аборт. Сбежать у Амины возможности не было.



Сейчас девушка, сбежавшая от мужа, находится в кризисном центре, родственники её осуждают.

