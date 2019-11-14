Телеканал «Город» показал сюжет о расследовании убийства 21-летней жительницей Рязанской области своего отца.



Напомним, убийство было совершено в селе Ровное под Рязанью. Во время семейной ссоры девушка зарезала своего 56-летнего отца.



В сюжете рассказывается, что погибший работал дальнобойщиком. Когда не был за рулём, выпивал. Подозреваемая была единственным ребёнком в семье, между ней и отцом часто случались ссоры. В день убийства мужчина начал высказывать девушке недовольство из-за того, что он хочет внуков, а та не торопится выходить замуж. Разозлившаяся рязанка взяла кухонный нож и один раз ударила отца. От полученной раны рязанец умер через непродолжительное время.

