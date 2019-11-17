Массовая драка произошла в Дагестане после замечания в маршрутке – СМИ

В Дагестане замечание, сделанное девушкой в маршрутке, стало причиной массовой драки, один из участников которой получил удар ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По данным СМИ, инцидент произошёл в Махачкале. Студентка медицинского колледжа ехала в маршрутке и «неподобающе себя вела». Молодой парень сделал ей замечание, попросив вести себя приличнее. Девушка нахамила пассажиру, а затем пожаловалась на него своему молодому человеку.

