Гимнастка упала с высоты во время циркового представления

В Белгороде во время циркового представления упала с высоты воздушная гимнастка. Информация об этом появилась в паблике Белгород — это интересно

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Сообщается, что в Белгороде сейчас проходят гастроли цирка «Империал» из Санкт-Петербурга. Выступление гимнастки – один из самых зрелищных номеров программы, но сегодня случилось ЧП.



По словам очевидцев, во время выступления мог оторваться шнур, который циркачка использовала для выступления. Она упала на арену.



С арены пострадавшую унесли на листе фанеры. По предварительным данным она получила перелом ноги.

