В конце октября фотоловушка в Окском заповеднике «поймала» молодого лося, с остервенением чешущего рога о сосну.



Это первые в его жизни рога – пока ещё очень скромные, без отростков, так называемые «спицы». Не рога даже, а рожки, – рассказала кандидат биологических наук Надежда Панкова.



Рога для лося-самца – вещь сугубо статусная, необходимая во время гона. Их демонстрируют другим лосям, чтобы убедить их в своей силе и мощи, и, следовательно, праве обладать самками. Ими же отбиваются от соперников.



Рогами-спицами, конечно, никого ни в чём не убедишь. Если на голове «спицы» или «вилки», то во время гона их юным обладателям лучше держаться подальше от взрослых быков с настоящими ветвистыми рогами.



Гон у лосей заканчивается, как правило, к октябрю. По окончанию брачного сезона рога не только бесполезны, но и мешают. Зимой жизнь тяжела и без нескольких лишних килограммов на голове. Тут уже не до статуса. Взрослые быки начинают сбрасывать рога ещё в ноябре, а молодые могут носить свои «спицы» до января.

