Вице-губернатор Рязанской области Михаил Семёнов обратился к СМИ

Во вторник, 12 октября, вице-губернатор Рязанской области Михаил Семёнов обратился к сотрудникам средств массовой информации с просьбой действовать в рамках законодательных нормативов и здравомыслия. Текст обращения разместил сайт правительства региона.

Напомним, сегодня утром «Новая газета Рязань» написала о том, что в выходные Семёнов был задержан в Старожиловском районе за браконьерское убийство лося. Вместе с ним, по данным издания, находился руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов.

По словам вице-губернатора, ситуация была искусственно создана в информационном пространстве. Он считает, что это — беспрецедентный случай.

— Грязная технология создания фейковых «горячих новостей» была отработана на рязанских СМИ. С утра, готовясь к очередному заседанию Правительства, я неожиданно стал получать тревожные сообщения и новости из разных источников. Но меня больше удивило даже не содержание этих сообщений, а факт моментального реагирования на них официальных средств массовой информации, — приводит слова Семёнова пресс-служба правительства.

Чиновник считает, что источником информации для профессиональным СМИ стал «безличный анонимный телеграмм-канал с неоднозначной репутацией».

Вице-губернатор призвал рязанских журналистов быть бдительными и использовать только проверенные факты.