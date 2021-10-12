Вице-губернатор Рязанской области Михаил Семёнов обратился к СМИ

Во вторник, 12 октября, вице-губернатор Рязанской области Михаил Семёнов обратился к сотрудникам средств массовой информации с просьбой действовать в рамках законодательных нормативов и здравомыслия. Текст обращения разместил сайт правительства региона.
Напомним, сегодня утром «Новая газета Рязань» написала о том, что в выходные Семёнов был задержан в Старожиловском районе за браконьерское убийство лося. Вместе с ним, по данным издания, находился руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов.
По словам вице-губернатора, ситуация была искусственно создана в информационном пространстве. Он считает, что это — беспрецедентный случай.
Чиновник считает, что источником информации для профессиональным СМИ стал «безличный анонимный телеграмм-канал с неоднозначной репутацией».
Вице-губернатор призвал рязанских журналистов быть бдительными и использовать только проверенные факты.