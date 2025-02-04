Ветераны СВО и члены их семей отправились в путешествие «Зимняя сказка»

Ветераны СВО, члены их семей, семьи погибших героев отправились в тур «Зимняя сказка». Путешествие проходит в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем!». Об этом сообщает Фонд «Защитники Отечества».
Наши бойцы и их семьи посетят культурные и просветительские мероприятия. Насладятся музеями, выставками и памятниками архитектуры. Маршрут путешествия проложен следующим образом: Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва.
Участников проекта ждут зимние туристические города, памятники искусства. Благодаря подготовленным мастер-классам путешественники смогут прикоснуться к истории, культуре и быту людей.
В 2025 году запланировано 12 рейсов по 6 маршрутам, организованным фондом «Защитники Отечества» и ООО «РЖД Тур» при поддержке ОАО «РЖД», Министерства обороны России и Ассоциации ветеранов СВО. «Зимняя сказка» – первый из них.