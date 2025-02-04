Ветераны СВО и члены их семей отправились в путешествие «Зимняя сказка»

Ветераны СВО, члены их семей, семьи погибших героев отправились в тур «Зимняя сказка». Путешествие проходит в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем!». Об этом сообщает Фонд «Защитники Отечества».

Наши бойцы и их семьи посетят культурные и просветительские мероприятия. Насладятся музеями, выставками и памятниками архитектуры. Маршрут путешествия проложен следующим образом: Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва.

«В прошлом году более 2300 защитников приняли участие в проекте и остались довольны, рассказывали, что ощутили поддержку россиян. В связи с этим было принято решение продолжить реализовывать проект в 2025 году. Большое спасибо коллегам из РЖД за то, что поддержали нас», – отметил Герой России, член Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов.

Участников проекта ждут зимние туристические города, памятники искусства. Благодаря подготовленным мастер-классам путешественники смогут прикоснуться к истории, культуре и быту людей.

«Фонд постоянно поддерживает нас, предлагает принять участие в интересных мероприятиях. Организация тура проходит на высоте – сотрудники тепло приняли нас и разместили, все очень отзывчивые и доброжелательные люди. Приятно видеть, как о нас заботятся и поддерживают, помогают со всеми вопросами», – поблагодарила организаторов тура Марьяна Медкова, вдова Героя России Артема Медкова. Теперь она одна воспитывает троих детей. Реклама

В 2025 году запланировано 12 рейсов по 6 маршрутам, организованным фондом «Защитники Отечества» и ООО «РЖД Тур» при поддержке ОАО «РЖД», Министерства обороны России и Ассоциации ветеранов СВО. «Зимняя сказка» – первый из них.