Весенние предложения для рязанцев – билеты в кино за полцены и подарки от ресторанов

Tele2 объявляет о весеннем обновлении программы лояльности «Больше». Теперь клиентам оператора из Рязани и области доступны подарки и скидки для приятного отдыха – похода в кино или заказа ресторанной еды на дом.

По промокоду из мобильного приложения оператора жителям и гостям города предложат бонусы от партнеров компании. Так, сеть «Киноцентр Кинолюкс» по просьбам рязанцев продлила акцию в рамках программы лояльности Tele2. В кинотеатрах в ТЦ «Барс на Московском» и ТЦ «Малина» абонентам всю весну будут предоставлять билеты по сниженной на 50% цене и попкорн-мини всего за 100 рублей. Афиша заведений включает как новинки проката, так и уже полюбившиеся рейтинговые фильмы для гостей всех возрастов.

Сеть «Додо пицца» подарит жителям двойные подарки: для пар или теплой компании. К каждому заказу на сумму от 815 рублей гостям бесплатно добавят два додстера – это горячая закуска с цыпленком, томатами, моцареллой и соусом ранч в тонкой пшеничной лепешке. Предложение распространяется на доставку или самовывоз из ресторанов Рязани.

Напомним, Tele2 развивает программу лояльности «Больше» с 2017 года. В личном кабинете клиентам доступны предложения, которые поддерживают увлечения клиентов в разных сферах – это скидки от кафе и ресторанов, возможности для обучения, досуга, шопинга и многого другого. Чтобы воспользоваться ими, клиентам необходимо активировать промокод в личном кабинете «Мой Tele2», а затем следовать подсказкам.