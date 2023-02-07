Вторник, 7 февраля, 2023
7info

«Венецианский пейзаж» Франческо Гварди — шедевр Рязанского художественного музея

На главнуюНовости Рязани

В коллекции западно-европейского искусства Рязанского художественного музея особое место занимает «Венецианский пейзаж» итальянского художника Франческо Гварди.

О нём в рубрике «День шедевра» расскажет старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

Это произведение попало в коллекцию музея в начале 20 века из усадьбы именитых дворян. Картина представляет зрителю иллюстрацию солнечной Италии в жанре ведуты — детального изображения повседневного городского пейзажа.

Часто свои ведуты Франческо Гварди населял разными персонажами, оживляя, таким образом, архитектурную панораму.

Композиция «Венецианского пейзажа» напоминает театральную сцену, ограниченную с одной стороны церковью, а с другой аркой.

В глубине, с двух сторон петляющего канала, течёт размеренная повседневная жизнь. Часто в творчестве Франческо Гварди, реальный городской пейзаж дополняют вымыленные архитектурные пространства. И этот факт, безусловно, наделяет произведения итальянского мастера фантастическими чертами.

«Венецианский пейзаж» Франческо Гварди — шедевр Рязанского художественного музея
«Венецианский пейзаж» Франческо Гварди — шедевр Рязанского художественного музея
«Венецианский пейзаж» Франческо Гварди — шедевр Рязанского художественного музея
«Венецианский пейзаж» Франческо Гварди — шедевр Рязанского художественного музея

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации