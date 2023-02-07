В коллекции западно-европейского искусства Рязанского художественного музея особое место занимает «Венецианский пейзаж» итальянского художника Франческо Гварди.

О нём в рубрике «День шедевра» расскажет старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

Это произведение попало в коллекцию музея в начале 20 века из усадьбы именитых дворян. Картина представляет зрителю иллюстрацию солнечной Италии в жанре ведуты — детального изображения повседневного городского пейзажа.

Часто свои ведуты Франческо Гварди населял разными персонажами, оживляя, таким образом, архитектурную панораму.

Композиция «Венецианского пейзажа» напоминает театральную сцену, ограниченную с одной стороны церковью, а с другой аркой.

В глубине, с двух сторон петляющего канала, течёт размеренная повседневная жизнь. Часто в творчестве Франческо Гварди, реальный городской пейзаж дополняют вымыленные архитектурные пространства. И этот факт, безусловно, наделяет произведения итальянского мастера фантастическими чертами.