В коллекции западно-европейского искусства Рязанского художественного музея особое место занимает «Венецианский пейзаж» итальянского художника Франческо Гварди.
О нём в рубрике «День шедевра» расскажет старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.
Это произведение попало в коллекцию музея в начале 20 века из усадьбы именитых дворян. Картина представляет зрителю иллюстрацию солнечной Италии в жанре ведуты — детального изображения повседневного городского пейзажа.
Часто свои ведуты Франческо Гварди населял разными персонажами, оживляя, таким образом, архитектурную панораму.
Композиция «Венецианского пейзажа» напоминает театральную сцену, ограниченную с одной стороны церковью, а с другой аркой.
В глубине, с двух сторон петляющего канала, течёт размеренная повседневная жизнь. Часто в творчестве Франческо Гварди, реальный городской пейзаж дополняют вымыленные архитектурные пространства. И этот факт, безусловно, наделяет произведения итальянского мастера фантастическими чертами.
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