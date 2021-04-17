Великий Пост 2021: как питаться и о чём не забыть 18 апреля

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Продолжается Великий Пост. Как питаться постящимся 18 апреля и о чём не стоит забывать в этот день?

Службы

В пятое воскресенье Великого поста Церковь чтит память святой, своей жизнью показавшей, что искреннее раскаяние даже великих грешников по милосердию Божьему способно привести к спасению. Утром — литургия Василия Великого. Вечером возможна пассия. Это необязательная служба, но во многих храмах она совершается четырежды в году по воскресеньям Великого поста. На ней читаются главы из Евангелия, описывающие страдания Спасителя. На последней в году пассии это главы 18 и 19 Евангелия от Иоанна.

Дни память

Перенесение мощей святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси. Патриарх был низложен Лжедмитрием и сослан, но перед смертью успел благословить на патриаршество митрополита Ермогена. Умер Патриарх Иов в Старицком монастыре, почти через полвека его мощи были перенесены в Московский Успенский собор.

Пост

В воскресный день пост немного ослабляется, но не прекращается.

Подготовлено по материалам сайта foma.ru.