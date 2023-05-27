Василиса Володина рассказала, кто 27 мая получит хорошую прибыль

Популярный астролог Василиса Володина опубликовала прогноз на субботу, 27 мая.

День дает шанс заключить очень выгодный контракт, познакомиться с влиятельным человеком, продвинуться в карьере, а также заработать благодаря владению иностранным языком. В целом это прибыльный день для всех, кто работает со словом и распространяет информацию.

Хорошо ставить цели и формировать конкретные к ним шаги. Ум ясен, дальновиден и одновременно в состоянии учесть детали.

Экзамены пройдут гладко, а для самых усердных студентов это шанс обрести покровительство в лице светилы вашего знания.

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