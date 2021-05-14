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Варламов пообещал приехать в Брянск и «разнести» губернатора

Никита Брыкин
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Блогер и урбанист Илья Варламов прокомментировал недавний конфликт между заместителем мэра Брянска Мариной Холиной и местным блогером Александром Черновым, пишет МК.

В конце апреля блогер посетил выездное совещание по вырубке лип на улице Горького ради парковочных мест. Холина потребовала от Чернова отойти от нее на несколько метров из-за того, что он ей «неприятен».

Журналиста возмутил тот факт, что губернатор Брянской области Александр Богомаз встал на сторону чиновницы в этом скандале. В итоге заявил о желании приехать в Брянск и «разнести» главу региона.

Также блогер назвал российских чиновников «бесполезными».

«Так они еще занимаются вредительством. Лучше бы вовсе ничем не занимались. Никакого толку», — утверждает Варламов.

Он расценил поведение Холиной как недопустимое и выразил мнение, что она отреагировала на Чернова, «как бык на красную тряпку».

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