Вандалы в Дашково-Песочне разбивают остановочные павильоны

Рязанцы жалуются на удручающее состояние остановочных павильонов в Дашково-Песочне.

Автор публикации в группе Новости Рязани ВКонтакте сообщает, что стекло павильона остановки «Сбербанк» напротив дома 42 по улице Новосёлов разбили. Рязанка просит городские власти убрать разбитые стёкла и вставить новые.

«Только недавно остановки поставили уже разбивают», – пишет местная жительница.

В комментариях рязанцы возмущаются вандализмом и предлагают устанавливать не стеклянные павильоны, а металлические или вообще бетонные.

Досталось и другому павильону на улице Новосёлов – повсюду грязь и разбитые экраны.

Фото Василия Гаврюшкина, источник: Рязанский Формат