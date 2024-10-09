Валерий Афанасьев расскажет, почему распадались его браки, в шоу «Секрет на миллион»

В эту субботу гостем нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет народный артист России Валерий Афанасьев. Знаменитый актёр расскажет о том, почему распадались его браки, за что он просит прощения у сыновей и как ему живётся с молодой женой. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

За плечами Валерия Афанасьева больше 200 ролей. Среди сыгранных им персонажей есть и военные, и бизнесмены, и чиновники, и директора. На экране Афанасьев, как правило, серьёзный и положительный, а в жизни — пылкий и влюбчивый. В студии шоу «Секрет на миллион» Валерий Афанасьев объяснит, почему распадались его браки, и признается, сколько раз уходил от законных жён.

Одной из ярких страниц его биографии стал роман с народной артисткой России Марией Ароновой. Противостоять страсти актёры не смогли, несмотря на то, что Афанасьев был женат, и Мария об этом знала. Валерий Афанасьев расскажет Лере Кудрявцевой, как долго продлилась их с Марией связь и как он нашёл в себе силы вернуться в семью и попросить прощения у законной супруги.

Дети Афанасьева, конечно, тоже страдали, когда отец уходил из семьи. Однако сыновья артиста давно выросли и многое осознали. В студии «Секрета на миллион» старший сын Афанасьева поделится своими переживаниями и признается, смог ли простить и чисто по-мужски понять отца.

Сейчас 75-летний Валерий Афанасьев счастлив в четвёртом браке. Наталия моложе мужа почти на 40 лет, однако, зная влюбчивую натуру Афанасьева, ревнует его к другим женщинам. В студии программы «Секрет на миллион» она поведает об их с Валерием по-настоящему крепкой семье, а Валерий откровенно расскажет о проблемах со здоровьем, которые мешают ему наслаждаться жизнью с молодой женой.