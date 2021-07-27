В Ярославле жестко раскритиковали новую транспортную схему

- Advertisement -

Жители Ярославля высказались с критикой новой транспортной схемы в городе, пишет портал 76.RU.

Многие горожане обратили внимание, что им приходится долго время ожидать автобуса.

«Почему утром мы теперь должны вставать на час раньше, чтобы успеть постоять на остановке и не опоздать на работу? Когда же вы оставите нас в покое?» – задался вопросом ярославец.

Другой пользователь отметил, что реформа вернула его в прошлое, ждали общественный транспорт по полчаса. По его мнению, ничего менять не нужно было, следовало бы ограничиться усовершенствованием уже существующей системы.

«Автобусы согласно расписанию на Yartr.ru не приходят либо совсем, либо уходят на 5 минут раньше, никакого толка от этого сайта нет. Стоимость такси возросла в разы», – возмутилась горожанка.

Некоторые комментаторы раскритиковали состояние автобусом, посчитав их подержанными. Они призвали вернуть ПАЗики и Газели.