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Воскресенье, 12 сентября, 2021
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В Ярославле врач назвала способ избежать рака поджелудочной железы

Никита Брыкин
В Ярославле врач назвала способ избежать рака поджелудочной железы

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Гастроэнтеролог из клиники «Медикал Он Груп» Инна Кузнецова рассказала, как влияют на организм вредные привычки и как спастись от рака поджелудочной железы, пишет 76.ru.

Медик назвала этот недуг одним из самых опасных и коварных онкологических заболеваний. Она включила в список факторов риска хронический панкреатит, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, ожирение, дефицит витамина D.

«Немалую роль в развитии рака поджелудочной железы играют вредные привычки, такие, как курение и злоупотребление алкоголем», – пояснила Кузнецова.

Врач отметила, профилактика рака поджелудочной железы включает в себя своевременное выявление и лечение этих заболеваний, а также отказ от вредных привычек.

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