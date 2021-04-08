В Якутске женщина перепутала педали и насмерть задавила автомеханика

В Якутске женщина перепутала тормоз с газом и задавила насмерть автомеханика. Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.

Все произошло в одном из местных автосервисов. Женщина-водитель на иномарке начала заезжать в гаражный бокс. На кадрах видно, что один из работников встал возле стенки и указывал местной жительнице правильное направление. Когда пришло время останавливаться, женщина резко наехала на сотрудника и придавила его к стене.

Как сообщили Life в Минздраве республики, скорая пыталась реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось. Автомеханик скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время делом занимаются правоохранители. По предварительной информации, женщина перепутала педали.