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Четверг, 8 апреля, 2021
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В Якутске женщина перепутала педали и насмерть задавила автомеханика

Елена Лобанова

В Якутске женщина перепутала тормоз с газом и задавила насмерть автомеханика. Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях. 

Все произошло в одном из местных автосервисов. Женщина-водитель на иномарке начала заезжать в гаражный бокс. На кадрах видно, что один из работников встал возле стенки и указывал местной жительнице правильное направление. Когда пришло время останавливаться, женщина резко наехала на сотрудника и придавила его к стене. 

Как сообщили Life в Минздраве республики, скорая пыталась реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось. Автомеханик скончался на месте от полученных травм. 

В настоящее время делом занимаются правоохранители. По предварительной информации, женщина перепутала педали.

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