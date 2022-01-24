В выходные дни продолжилась расчистка Рязани от снега

В выходные дни Дирекция благоустройства направила основные силы на очистку города от снега, информирует мэрия.

Дороги общего пользования в круглосуточном режиме подметали и обрабатывали противогололедными средствами. Тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, лестницы расчищали вручную. Также работала механизированная техника – тракторы-щетки и снегоуборщики.

Пешеходные переходы чистили на улицах Ленина, Соборной, Первомайском проспекте, Циолковского, проезде Яблочкова, площади Димитрова, перекрестке улиц Чкалова и Вокзальной, Интернациональной, Крупской, Народном бульваре, Николодворянской, Горького, Театральной. Остановки общественного транспорта расчищали на улицах Интернациональной, Московском шоссе.

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Дорожки расчищали вручную и при помощи спецтехники на улицах Соборной, сквере на Соборной, Каширина, скверах на улице Ленина, площади Ленина, Первомайском проспекте, сквере им. В.Ф. Маргелова, Почтовой, сквере на улице Радищева, Полонского, Есенина, Циолковского, бульваре Есенина, Спортивной, Халтурина, Горького, Маяковского, сквере им. В.Ф. Уткина, проезде Яблочкова, проезде Завражнова, площади Победы, площади Димитрова, Дзержинского, Гагарина, Полетаева, Народном бульваре, Московском шоссе, Бульваре Победы, Западной, Крупской, Костычева, Новаторов, Мервинской, Молодцова, Октябрьской, Интернациональной, Станкозаводской, Тимакова, Тимуровцев, Циолковского.

Работы по уборке города продолжаются в круглосуточном режиме.