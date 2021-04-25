В Вольске пообещали вымостить пешеходную улицу до Дня Победы

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В Вольске Саратовской области пообещали вымостить пешеходную улицу до Дня Победы. Об этом сообщает «Вольск.ру».

Работы выполнят на участке от театра до площади 10-летия Октября. В общей сложности на 90-метровую улицу площадью 2 350 квадратных метров потратят 13,5 млн рублей.

— На объекте пешеходную дорожку выложат из искусственной плитки, обустроят лотки для ливневой канализации, озеленят участок и поставят фонари, установят лавочки и урны, — говорится в сообщении.

Работы подрядчик планирует завершить до Дня Победы. По контракту, окончание благоустройства запланировано на 20 августа.

По данным портала, подрядчиком на участке выступает «ИСМ-Инвест». Именно эта компания реконструировала пешеходную зону от улицы Володарского до Пугачева в 2020 году. Стоимость работ тогда составила 44,5 млн рублей. Однако там выявили множество дефектов, которые устраняют по сей день.