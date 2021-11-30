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Вторник, 30 ноября, 2021
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В Вологодской области 4-летняя девочка умерла страшной смертью за несколько часов

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Следователи проводят проверку по факту смерти 4-летней воспитанницы детского сада № 24 в Великом Устюге, пишет Вологда-Поиск.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 ноября. У девочки диагностировали менингококковую инфекцию «менингоэнцефалит». В итоге ребенок умер за считанные часы.

В департаменте здравоохранения Вологодской области пояснили, что врачи приложили все усилия для спасения девочки.

«Реанимационные мероприятия проводились в течение трех часов, они не привели к положительному результату. К сожалению, ребенок погиб», – отметили в ведомстве.

Как стало известно, проверка затронет не только обстоятельства смерти, но и качество и своевременность оказания медицинской помощи ребенку.  

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