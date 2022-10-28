Пятница, 28 октября, 2022
powder

В Волгограде в магазинах пустеют полки с питьевой водой

На главнуюНовости мира
Информация об отключении воды

В Советском и Ворошиловском районах Волгограда наблюдается ажиотаж на бутилированную воду, пишет V1.RU.

Причиной этому стало обрушение и обвал в пойме реки Царицы, в результате чего оказались повреждены магистральные трубы канализации.

Журналисты выяснили, что полки с обычной водой пустуют в одном из магазинов сети «Пятерочка», особенно пятилитровые и шестилитровые баклажки. Директор магазина заверил, что в запустении полки будут пребывать недолго.

В «Магните» работники зала забивают пустующие полки бутылками с газированной водой. В «Перекрестке» отсутствуют бутылки большого объема.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/