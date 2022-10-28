В Волгограде в магазинах пустеют полки с питьевой водой

В Советском и Ворошиловском районах Волгограда наблюдается ажиотаж на бутилированную воду, пишет V1.RU.

Причиной этому стало обрушение и обвал в пойме реки Царицы, в результате чего оказались повреждены магистральные трубы канализации.

Журналисты выяснили, что полки с обычной водой пустуют в одном из магазинов сети «Пятерочка», особенно пятилитровые и шестилитровые баклажки. Директор магазина заверил, что в запустении полки будут пребывать недолго.

В «Магните» работники зала забивают пустующие полки бутылками с газированной водой. В «Перекрестке» отсутствуют бутылки большого объема.

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