В УМВД по Рязанской области наградили победителей конкурса детского рисунка

В Управлении МВД по Рязанской области 1 февраля наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса детского рисунка «Участковый глазами детей», приуроченного к 100-летнему юбилею службы.

Юные художники изобразили интересные моменты служебных будней участковых – своих родителей.

Врио заместителя начальника областного УМВД полковник полиции Вадим Черемисин поздравил ребят с победой, пожелал им удачи на всероссийском этапе конкурса и вручил почётные грамоты, сладкие подарки и наборы для творчества.

В старшей возрастной категории победила 12-летняя Нелли Тамаева, изобразившая участкового с четвероногим помощником.

В группе от 9 до 11 лет победу одержала Сияна Скотникова, нарисовавшая участковых уполномоченных полиции в разные исторические периоды, начиная с момента создания службы.

«Золото» среди самых юных участников заслужено досталось 8-летней Полине Рахманиной. На её рисунке — участковый в момент профилактической работы с населением.

В специальной номинации «Гражданство и патриотизм» победили 9-летний Максим Устинов и 12-летняя Варвара Якубова.

Победители регионального этапа представят свои работы на всероссийском уровне.