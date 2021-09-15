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Среда, 15 сентября, 2021
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В Улан-Удэ полицейские пытали подростка и получили большие сроки

Никита Брыкин
В Улан-Удэ полицейские пытали подростка и получили большие сроки

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Суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам полиции в Улан-Удэ, которые пытали подростка на допросе, пишет МК.

Инцидент произошел 4 июля прошлого года. Сообщается, что двое правоохранителей задержали 17-летнего горожанина, подозреваемого в кражах. Парень, которого увидели в окне второго этажа многоэтажного дома, спрыгнул и пояснил полицейскому, что пришел в дом к другу, но друга дома не оказалось.

Сначала полицейские грубо втолкнули подростка в салон автомобиля, заломив за спиной руки и уронив его на землю.

В отделение уже трое стражей порядка уложили парня на пол, после чего совершили «насилие сексуального характера» с использованием пластиковой бутылки. При этом двое из них удерживали жертву за ноги и за руки.

Отметим, что экс-полицейских приговорили к пяти, девяти и девяти с половиной годам лишения свободы соответственно.

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