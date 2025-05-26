В убийстве младенца, тело которого обнаружили при сортировке мусора в Рязани, подозревают его мать

В Рязани обнаружили труп младенца во время сортировки мусора. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Мёртвого ребёнка заметили на транспортерной ленте мусоросортировочного предприятия. По факту обнаружения тела младенца на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СК России по Рязанской области.