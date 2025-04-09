В трёх районах Рязанской области строят жильё для работников АПК

В Рязанской области стартовало строительство жилых комплексов для работников агропромышленного комплекса. Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в региональном Минсельхозе.

Малоэтажные жилые дома возводятся в Пронском, Рязанском и Сараевском районах. В селе Октябрьское Пронского района будет построено 30 домов для сотрудников сельхозпредприятия «Октябрьское». Уже установлены сваи под 20 фундаментов, на 13 домах выполнены полы с обвязкой, идёт монтаж инженерных сетей.

В деревне Семено-Никольское Рязанского района началось строительство 20 домов для работников предприятий «Рассвет» и «Орион». Подрядчик возводит фундаменты и прокладывает электросети и уличные дороги.

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В посёлке Сараи Сараевского района стартовало обустройство инфраструктуры для будущего комплекса из 30 домов, предназначенных для сотрудников предприятий «Вердазернопродукт», «Кривское А.О.» и «Рязанские комбикорма».

Завершить строительство всех объектов планируется к концу 2025 года. Общий объём финансирования составляет 984 млн рублей. Средства выделяются из федерального, регионального и муниципальных бюджетов, также привлекаются внебюджетные источники.