В Свердловской области 5-летняя девочка погибла от удара током, оставшись под присмотром пьяного отца

В селе Светлое Сухоложского района Свердловской области от удара током погибла 5-летняя девочка, которая сломала розетку и схватилась за оголённые провода, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась 1 декабря. Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

О подробностях происшествия пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на правоохранителей. Тело погибшей девочки обнаружила мать ребёнка в 22:30, когда вернулась с работы. У девочки была гематома на лице и ожоги рук.

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По словам женщины, её супруг, который остался присматривать за дочкой, был пьян и спал в соседней комнате. Сестра скончавшейся девочки рассказала «КП-Екатеринбург», что их отец часто выпивал и даже ночевал на полу.