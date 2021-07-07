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Среда, 7 июля, 2021
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В Старожиловском районе обнаружили труп пенсионера с огнестрельным ранением

Елена Лобанова
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Во вторник, 6 июля, в селе Истье Старожиловского района обнаружили труп мужчины. На теле 81-летнего дачника нашли огнестрельное ранение. Об этом РИА «7 новостей» сообщил следователь по особо важным делам Кораблинского следственного отдела Максим Сеничкин. 

Известно, что в Истье у погибшего рязанца находилась дача. В Старожиловский район мужчина приехал накануне вечером, а уже утром его тело с огнестрельным ранением груди обнаружил сосед. 

— Труп находился за летним домиком на приусадебном участке. Рядом лежало ружье, которое принадлежит погибшему, — рассказал следователь. 

По словам Максима Сеничкина, следователи прорабатывают все версии произошедшего. 

В настоящее время по факту обнаружения тела проводится проверка.

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