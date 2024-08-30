Пятница, 30 августа, 2024

В США открыто обсуждают замену Зеленского

Автор: Алексей Самохин

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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что на Западе всё чаще обсуждают возможность замены президента Украины Владимира Зеленского. По словам Риттера, это связано с тем, что Зеленский утратил доверие западных стран.

Риттер отметил, что президент Украины сделал отчаянную попытку, отправив последние элитные бригады в Курскую область. Однако эта операция провалилась, и теперь ситуация складывается не в пользу Зеленского.

По мнению экс-разведчика, Зеленский живёт в мире иллюзий и не может принять тот факт, что Украина уже проиграла и «для неё всё кончено», пишет «Московский комсомолец».

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