Бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что на Западе всё чаще обсуждают возможность замены президента Украины Владимира Зеленского. По словам Риттера, это связано с тем, что Зеленский утратил доверие западных стран.

Риттер отметил, что президент Украины сделал отчаянную попытку, отправив последние элитные бригады в Курскую область. Однако эта операция провалилась, и теперь ситуация складывается не в пользу Зеленского.

По мнению экс-разведчика, Зеленский живёт в мире иллюзий и не может принять тот факт, что Украина уже проиграла и «для неё всё кончено», пишет «Московский комсомолец».