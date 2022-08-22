В Советском районе Рязани полицейские остановили нетрезвого водителя

Водитель Renault на улице Либкнехта, заметив наряд полиции, попытался скрыться в ближайшем дворе.

Инцидент произошёл сегодня в первые минуты суток. Сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области остановили подозрительную машину.

Выяснилось, что за рулём находился 40-летний житель областного центра, лишённый права управления ТС и дважды привлекавшийся за нетрезвое вождение. При этом у мужчины были признаки опьянения.

Инспекторы ДПС ГИБДД, вызванные на место, подготовили материалы для привлечения жителя Рязани, подозреваемого в повторной езде в нетрезвом виде, к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.