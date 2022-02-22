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Вторник, 22 февраля, 2022

В Советский районный суд поступило дело о хищении миллиарда рублей в рязанском «Ринвестбанке»

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В Советский районный суд поступило дело о хищении миллиарда рублей в рязанском «Ринвестбанке»

Александр Ильин

В Советский районный суд поступило уголовное дело о хищении миллиарда рублей в рязанском «Ринвестбанке», сообщает пресс-служба суда 22 февраля.

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Ранее обвинительное заключение в отношении Владимира Романова, Максима Ткачева и Светланы Поздновой утвердили в генеральной прокуратуре РФ

Их обвиняют в хищении путем растраты и мошенничества имущества ООО РИКБ «Ринвестбанк» (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Романову также вменяется хищение путем обмана денежных средств одного из граждан (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дату судебного заседания сообщат дополнительно.

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