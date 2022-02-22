В Советский районный суд поступило дело о хищении миллиарда рублей в рязанском «Ринвестбанке»

В Советский районный суд поступило уголовное дело о хищении миллиарда рублей в рязанском «Ринвестбанке», сообщает пресс-служба суда 22 февраля.

- Реклама -

Ранее обвинительное заключение в отношении Владимира Романова, Максима Ткачева и Светланы Поздновой утвердили в генеральной прокуратуре РФ.

Их обвиняют в хищении путем растраты и мошенничества имущества ООО РИКБ «Ринвестбанк» (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Романову также вменяется хищение путем обмана денежных средств одного из граждан (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дату судебного заседания сообщат дополнительно.