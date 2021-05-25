В Солотче открыли мемориальную доску Константину Паустовскому

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Во вторник, 25 мая, в Солотче открыли мемориальную доску известному писателю Константину Паустовскому. Объект расположили на здании поликлиники городской больницы №4.

В начале мероприятия выдержки из произведения Паустовского прочитали выпускники местной школы. Слова известного писатели процитировали и губернатор Николай Любимов, и гендиректор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков.

— Паустовский много времени проводил в этих местах. Они дарили ему яркие эмоции и вдохновение. Его творчество пронизано мещерскими местами, — подчеркнул глава региона.

Губернатор также рассказал, что благоустройство «Тропы Паустовского» будут продолжать. К настоящему времени в Солотче установили соответствующие стенды и выпустили аудиогид. В будущем планируется организовать места отдыха для людей.

— Эта тропа — значительный шаг в создании эколого-туристского кластера «Паустовский». Данный проект предполагает развитие двух особо охраняемых территорий: нацпарка «Мещерский» и «Солотчинского парка». Уверен, что эта инициатива будет очень популярна среди рязанцев, — сказал Николай Любимов.

Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Москва » Александр Бабаков подчеркнул, что планирует и дальше поддерживать данный проект.

— Земля, на которой мы находимся, примечательная. Именно здесь Константин Паустовский написал много своих произведений, именно здесь он получал вдохновение, именно здесь заряжался позитивной энергией, — заключил Бабаков.

Для губернатора и гендиректора ООО «Газпром трансгаз Москва» ознакомительную экскурсию по «Тропе Паустовского» провел председатель рязанского отделения русского географического общества Михаил Малахов.

Во время прогулки на пути встретились туристы из Москвы, которые рассказали, что поменяли Кавказ на Солотчу. Они также дали ряд рекомендаций по благоустройству тропы.