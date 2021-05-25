В Солотче открыли мемориальную доску Константину Паустовскому

Во вторник, 25 мая, в Солотче открыли мемориальную доску известному писателю Константину Паустовскому. Объект расположили на здании поликлиники городской больницы №4.
В начале мероприятия выдержки из произведения Паустовского прочитали выпускники местной школы. Слова известного писатели процитировали и губернатор Николай Любимов, и гендиректор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков.
Губернатор также рассказал, что благоустройство «Тропы Паустовского» будут продолжать. К настоящему времени в Солотче установили соответствующие стенды и выпустили аудиогид. В будущем планируется организовать места отдыха для людей.
Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Москва » Александр Бабаков подчеркнул, что планирует и дальше поддерживать данный проект.
Для губернатора и гендиректора ООО «Газпром трансгаз Москва» ознакомительную экскурсию по «Тропе Паустовского» провел председатель рязанского отделения русского географического общества Михаил Малахов.
Во время прогулки на пути встретились туристы из Москвы, которые рассказали, что поменяли Кавказ на Солотчу. Они также дали ряд рекомендаций по благоустройству тропы.