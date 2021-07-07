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В Смоленской области осудили мужчину, убившего четырехмесячного сына

Елена Лобанова
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В Смоленской области осудили мужчину, который убил четырехмесячного сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Все произошло 8 марта 2020 года. В тот день пьяный 38-летний мужчина находился пьяным в своей квартире в городе Вязьма. Вместе с ним дома был и четырехмесячный сын. Матерь ребенка в это время отсутствовала. 

В какой-то момент ребенок проснулся и начал плакать. Мужчина пытался его успокоить, но ничего не получалось. 

— Подсудимый приподнял сына и с высоты собственного роста с достаточной силой не менее двух раз бросил мальчика от себя в сторону дивана. В результате малолетний ударился головой и туловищем о выступающие твердые деревянные части дивана и стоящую рядом деревянную детскую кроватку, — говорится в сообщении. 

После произошедшего мужчина понимал, что ребенок ударился жизненно-важными органами. Однако он не предпринял никаких мер по оказанию первой помощи. Подсудимый положил ребенка в детскую коляску, а сам лег спать. 

Ребенка без признаков жизни обнаружила утром мать, когда вернулась домой. 

Судмедэксперты выявили на теле мальчика переломы костей своды черепа справа, кровоизлияние под твердую и мягкие оболочки головного мозга. Именно эти травмы были смертельными для ребенка. 

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Свою вину подсудимый признал частично. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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