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Пятница, 2 июля, 2021
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В Смоленске уволили главу Промышленного района Вячеслава Пономарева

Елена Лобанова
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В пятницу, 2 июля, в Смоленске уволили главу Промышленного района Вячеслава Пономарева. Все из-за уголовного преследования. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

В официальной информации значится, что глава Смоленска Андрей Борисов «прекратил трудовые отношения с Вячеславом Пономаревым из-за нарушений, выявленных правоохранительными органами в деятельности администрации района». 

Ранее в квартире 37-летнего чиновника прошли обыски. Дело в том, что подозреваемый систематически получал взятки от индивидуального предпринимателя. За определенные суммы глава района «закрывал глаза» на незаконную торговлю. 

По данным правоохранителей, с 2017 года Вячеслав Пономарев получил не менее 300 000 рублей. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п.»в», ч.5, ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

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