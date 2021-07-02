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В пятницу, 2 июля, в Смоленске уволили главу Промышленного района Вячеслава Пономарева. Все из-за уголовного преследования. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В официальной информации значится, что глава Смоленска Андрей Борисов «прекратил трудовые отношения с Вячеславом Пономаревым из-за нарушений, выявленных правоохранительными органами в деятельности администрации района».

Ранее в квартире 37-летнего чиновника прошли обыски. Дело в том, что подозреваемый систематически получал взятки от индивидуального предпринимателя. За определенные суммы глава района «закрывал глаза» на незаконную торговлю.

По данным правоохранителей, с 2017 года Вячеслав Пономарев получил не менее 300 000 рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п.»в», ч.5, ст. 290 УК РФ «Получение взятки».