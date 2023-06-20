В Скопинском районе продолжается строительство школы и детского сада

В селе Успенском Скопинского района продолжается строительство двух социально значимых объектов, возводимых по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» — средней общеобразовательной школы на 132 места и детского сада для 80 будущих воспитанников.

Строительство ведет подрядная организация ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЛАДИЧ».

На данный момент на обеих строительных площадках завершены работы по нулевому циклу.

«Сейчас на объектах ведутся работы по монтажу наружных сетей водопровода и канализации. Производим укладку стен первого этажа школы и второго этажа детского сада», — пояснил прораб строительной организации Игорь Глазков.

По словам Игоря Сергеевича, впереди монтаж кровли, утепление фасада и внутренние работы, а также благоустройство территории, установка ограждений, малых архитектурных форм и теневых навесов.