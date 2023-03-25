В Скопинском районе 15-летний подросток задержан за кражу денег с банковского счёта

В Скопинском районе следователи завели уголовное дело на 15-летнего подростка, подозреваемого в краже денег с банковского счета. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в феврале 2023 года молодой человек, получив преступным путём доступ к банковской карте своего знакомого, украл с помощью мобильного приложения 17,5 тысяч рублей. Владелец карты сообщил о краже в полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.