Суббота, 25 марта, 2023
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В Скопинском районе 15-летний подросток задержан за кражу денег с банковского счёта

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В Скопинском районе следователи завели уголовное дело на 15-летнего подростка, подозреваемого в краже денег с банковского счета. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в феврале 2023 года молодой человек, получив преступным путём доступ к банковской карте своего знакомого, украл с помощью мобильного приложения 17,5 тысяч рублей. Владелец карты сообщил о краже в полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.

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