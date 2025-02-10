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Общество

В школах Рязани из-за гриппа и ОРВИ временно закрыли 51 класс

Валерия Мединская

В школах Рязани 51 класс пришлось временно закрыть из-за гриппа и ОРВИ. Такую информацию предоставила администрация города.

Учебный процесс приостановлен в классах 27 школ. При этом инфекция COVID-19 у учащихся не выявлена.

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