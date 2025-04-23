В Серпухове семейная пара отравилась сморчками: в чём их ошибка

В Серпухове Московской области семья отравилась сморчками, пишет Regions.ru.

В местных социальных сетях распространилась информация о случае тяжёлого отравления семейной пары. По предварительным данным, причиной инцидента стали весенние грибы — сморчки, которые были собраны и приготовлены самостоятельно.

Сморчки относятся к категории условно съедобных грибов. Их употребление без должной термической обработки может привести к тяжёлым последствиям для здоровья. Специалисты подчёркивают, что в сыром виде эти грибы содержат токсичные соединения, вызывающие отравление.

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Григорий Емельянов, повар одного из ресторанов Серпухова, прокомментировал ситуацию.

«Сморчки — это настоящие весенние деликатесы, но только при условии правильной подготовки. Без предварительного вымачивания и отваривания их употреблять нельзя. Я всегда предупреждаю гостей ресторана о рисках, если грибы обрабатываются неправильно».

По словам повара, перед приготовлением грибы необходимо очистить от земли и лесного мусора. Затем сморчки вымачивают в холодной воде с добавлением уксуса или лимонного сока не менее 30 минут. После этого их отваривают в подсоленной воде не менее 10–15 минут. Только такая последовательность обработки делает сморчки безопасными.

Предполагается, что пострадавшие пренебрегли этими мерами. Медики напоминают: при первых признаках отравления — тошноте, головокружении, болях в животе — необходимо немедленно обратиться за помощью.

Ранее мы писали о том, что рязанцы массово начали собирать сморчки. Пользователи соцсетей пишут, что грибы набирают вёдрами.